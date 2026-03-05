Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Названа самая популярная певица среди россиян

Певица Ольга Бузова стала самой популярной поп-исполнительницей в России
МУЗ ТВ

Певица Ольга Бузова оказалась самой популярной поп-исполнительницей среди россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «КИОН Музыка».

Сервис проанализировал упоминания артисток в таких соцсетях, как ВК, ОК, Telegram, MAX, Rutube за период с 24 февраля 2025 года по 23 февраля 2026 года. В общий топ-10 самых обсуждаемых артисток вошли: Ольга Бузова, Надежда Кадышева, Инстасамка, Мари Краймбрери, Анна Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и исполнительница хита «Сигма-бой» Betsy.

Бузова лидировала в жанре поп-музыки вместе с Анной Asti и Мари Краймбрери. Инстасамка (Дарья Еропкина – настоящее имя) завоевала первенство в сегменте хип-хопа. В этом жанре также выделились SKY RAE и Baby Cute.

Самой обсуждаемой рок-исполнительницей стала солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина. Помимо нее, пользователи часто упоминали Жанну Агузарову и Светлану Сурганову.
Надежда Кадышева, Надежда Бабкина и Пелагея стали самыми упоминаемыми в фолк-направлении. В жанре шансона наиболее заметны Ирина Круг, Елена Ваенга и Любовь Успенская.

Ранее Бледанс назвала самые ужасные подарки на 8 Марта.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!