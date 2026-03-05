Названа самая популярная певица среди россиян

Певица Ольга Бузова оказалась самой популярной поп-исполнительницей среди россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «КИОН Музыка».

Сервис проанализировал упоминания артисток в таких соцсетях, как ВК, ОК, Telegram, MAX, Rutube за период с 24 февраля 2025 года по 23 февраля 2026 года. В общий топ-10 самых обсуждаемых артисток вошли: Ольга Бузова, Надежда Кадышева, Инстасамка, Мари Краймбрери, Анна Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и исполнительница хита «Сигма-бой» Betsy.

Бузова лидировала в жанре поп-музыки вместе с Анной Asti и Мари Краймбрери. Инстасамка (Дарья Еропкина – настоящее имя) завоевала первенство в сегменте хип-хопа. В этом жанре также выделились SKY RAE и Baby Cute.

Самой обсуждаемой рок-исполнительницей стала солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина. Помимо нее, пользователи часто упоминали Жанну Агузарову и Светлану Сурганову.

Надежда Кадышева, Надежда Бабкина и Пелагея стали самыми упоминаемыми в фолк-направлении. В жанре шансона наиболее заметны Ирина Круг, Елена Ваенга и Любовь Успенская.

