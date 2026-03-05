Ксения Бородина может стать владельцем футбольного клуба

Телеведущая Ксения Бородина задумалась о покупке футбольного клуба «Москва». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, президент ФК Антон Васильев готов передать клуб за 3,5-4 миллиона рублей. Утверждается, что Бородина стала одной из желающих приобрести клуб.

Ксения Бородина стала известна после проекта «Дом-2», где была ведущей с 2004 года. В декабре 2023-го она сообщила, что покинула шоу. Телеведущая уточнила, что решение уйти с проекта далось ей нелегко. Однако она уверена, что «время пришло» и ей необходимо «идти дальше».

В июне 2025-го знаменитость вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Пара познакомилась на съемках реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон».

Бородина воспитывает двух дочерей – Марусю и Теону. Старшая родилась в 2009 году от предпринимателя Юрия Будагова. Телеведущая рассталась с первым мужем в 2012-м. Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

