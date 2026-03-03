Назван главный кандидат на замену Богомолова на посту ректора Школы-студии МХАТ

Художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский может занять пост ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к ученому совету вуза.

По словам собеседника газеты, помимо Хабенского обсуждалась кандидатура Вадима Верника — заместителя директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью. Вместе с тем в уставе Школы-студии МХАТ указано, что «совмещение должности ректора с другой оплачиваемой руководящей должностью внутри или вне института не разрешается». Однако художественно-творческое руководство является одним из исключений, отметили в «Ъ».

Сам Хабенский информацию о своем возможном назначении не комментирует.

23 января министр культуры Ольга Любимова назначила режиссера Константин Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ на период до проведения выборов ректора. Назначение Богомолова вызвало критику со стороны выпускников школы-студии, так как режиссер, по их словам, не являлся «коренным мхатовцем».

11 февраля Константин Богомолов попросил Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. По данным источника ТАСС, режиссер подал в отставку, так как не мог совмещать руководящие должности в двух театрах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Безруков ответил на слухи о том, что хочет стать ректором Школы-студии МХАТ вместо Богомолова.