Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

В России открылся набор в резиденцию для музыкантов

Группа UBEL стали менторами в резиденции для музыкантов в Переделкине
ИРИ

Институт музыкальных инициатив открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ИМИ.

С 19 по 27 апреля в Доме творчества Переделкино состоится «ИМИ.Резиденция». В рамках проекта пройдут экскурсии по Дому творчества и мастер-классы. Участники будут интенсивно работать с менторами, создавать и записывать песни, которые представят на финальном концерте-квартирнике.

Отмечается, что в Переделкино в разное время жили и работали Борис Пастернак, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина.

Менторами «ИМИ.Резиденции» стали участники группы UBEL Варвара и Егор Убель, а также артисты Nomad Punk, Митя Неустроев и Алина Маркина.

«За последние годы профессиональные разговоры о музыке всё чаще сводятся к продвижению, алгоритмам, посевам и метрикам. Это важные инструменты, но мы считаем, что в центре всё равно должна оставаться песня. Нам хочется снова создать пространство, где можно сосредоточиться на самом главном — на тексте, смысле и поиске точной формы», — заявил управляющий директор ИМИ Артем Атанесян.

Ранее рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали на 250 тысяч рублей.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!