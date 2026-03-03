В России открылся набор в резиденцию для музыкантов

Группа UBEL стали менторами в резиденции для музыкантов в Переделкине

Институт музыкальных инициатив открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ИМИ.

С 19 по 27 апреля в Доме творчества Переделкино состоится «ИМИ.Резиденция». В рамках проекта пройдут экскурсии по Дому творчества и мастер-классы. Участники будут интенсивно работать с менторами, создавать и записывать песни, которые представят на финальном концерте-квартирнике.

Отмечается, что в Переделкино в разное время жили и работали Борис Пастернак, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина.

Менторами «ИМИ.Резиденции» стали участники группы UBEL Варвара и Егор Убель, а также артисты Nomad Punk, Митя Неустроев и Алина Маркина.

«За последние годы профессиональные разговоры о музыке всё чаще сводятся к продвижению, алгоритмам, посевам и метрикам. Это важные инструменты, но мы считаем, что в центре всё равно должна оставаться песня. Нам хочется снова создать пространство, где можно сосредоточиться на самом главном — на тексте, смысле и поиске точной формы», — заявил управляющий директор ИМИ Артем Атанесян.

Ранее рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали на 250 тысяч рублей.