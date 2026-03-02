Размер шрифта
Воробьев назвал своих фавориток на конкурсе красоты

Актер Даниил Воробьев заявил, что в России самые красивые девушки
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Даниил Воробьев рассказал журналистам на конкурсе красоты BRICS, что конкурсантки из России оказались самыми красивыми. Его слова передает корреспондентка «Газеты.Ru».

Воробьев заявил, что его фаворитками BRICS стали девушки из России.

«Россиянки в основном. Хотя Эфиопия еще хороша, и Куба», — поделился артист.

Воробьев отметил, что международный конкурс красоты может помочь России совершить культурный обмен с другими странами. Актер понадеялся, что конкурсантки в своих номерах привнесут свой этнос. Он ожидает красочное представление с национальным уклоном.

Воробьев заявил, что красота не только спасает мир, но и соединяет миры.

«Я посчитал, что важно стать частью этого нового движения, где красота — это еще и способ коммуникации между людьми, между странами и культурами, самое главное», — заявил актер.

В рамках конкурса Воробьев под аккомпанемент оркестра прочитает монолог советского композитора Родиона Щедрина, адресованный жене — балерине Майе Плисецкой.

Ранее Евгений Стычкин назвал естественным то, что обращает внимание на женщин.

 
