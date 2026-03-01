Размер шрифта
Киркоров расплакался на сцене, увидев фото отца

Певец Филипп Киркоров заплакал на сцене, увидев фото отца
Виталий Безруких/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров заплакал на своем сольном концерте. Об этом сообщает «Пятый канал».

Киркоров не смог сдержать слез во время исполнения песни «Вы с нами». Тогда на экране сцены показали его отца — народного артиста России Бедроса Киркорова.

«Мне повезло быть знакомым и дружить со многими из этих великих артистов. Свет этих людей столь ярок, что до сих пор не оставляет места для грустных и печальных мыслей о них. Люди уходят, но пока наша жизнь продолжается, мы обязаны ценить каждое ее мгновение», — заявил со сцены артист.

18 марта 2025-го не стало Бедроса Киркорова. В конце сентября 2024 года Филипп Киркоров рассказывал, что его отец находится дома из-за ухудшения состояния здоровья. Певец признавался, что 92-летний Киркоров слаб, но его выписали из больницы.

В январе Mash заявлял, что 20 декабря Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за лечения методами нетрадиционной медицины.

Ранее Киркорову предрекли проблемы с продажей квартиры за 240 млн, в которой он жил с Пугачевой.

 
