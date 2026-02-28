Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что в Таиланде заинтересовались российским кино. Ее цитирует ТАСС.

В преддверии открытия Фестиваля российского кино, который пройдет со 2 по 4 марта на таиландском острове Пхукет в рамках проекта «Русские сезоны», она подчеркнула, что кинематография является одной из перспективных сфер в рамках развития культурного сотрудничества двух стран.

«Наблюдаем повышенный интерес местной публики к отечественному кинематографу. Из года в год это подтверждает успешное проведение фестивалей российского кино», — объяснила она.

Любимова напомнила, что в ноябре 2025 года состоялась первая Евразийская кинопремия, и выразила надежду, что в 2026 году Таиланд сможет присоединиться к этой инициатив, представив работы выдающихся представителей таиландского кинематографа.

Спортивная драма «Первый на Олимпе» Артема Михалкова с Глебом Калюжным в главной роли откроет Фестиваль российского кино на Пхукете 2 марта. Кроме того, жители и гости Таиланда смогут увидеть другие российские работы — мультфильм «Финник 2», фантастическую драму «Авиатор», военную ленту «Август», комедию «Чебурашка 2» и фильм «Буратино», основанный на сказке Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Ранее звезды «Экипажа» и «Москва слезам не верит» сыграли в драме о детской дружбе.