Звезды «Экипажа» и «Москва слезам не верит» сыграли в драме о детской дружбе

В российский прокат вышла драма «Мой друг» с Рязановой и Васильевым
Ракета Релизинг

В российский прокат вышла драма о детской дружбе «Мой друг» со звездой «Экипажа» Анатолием Васильевым и звездой «Москва слезам не верит» Раисой Рязановой. Об этом «Газете.Ru» сообщила кинокомпания «Ракета Релизинг».

По сюжету внучка находит старую тетрадь у постели своего деда, знаменитого писателя. Рукопись рассказывает о детстве дедушки: как двое мальчишек — один, лишенный возможности ходить, и другой, ставший его опорой, — знакомятся, и эта встреча меняет все. Один из друзей придумывает для другого спасительную сказку про русалку. Перенося вымысел в реальность, он инсценирует загадочные встречи с мифическими существами, от которых нужно убегать, и помогает другу вернуть волю к жизни и веру в чудо.

В фильме «Мой друг» также снялись Дмитрий Куличков («Дурак», «Брестская крепость»), Дина Корзун («Страна глухих», «Сорок оттенков грусти»), Кирилл Гребенщиков («Сибирский цирюльник», «Заступники»).

Главные роли исполнили молодые звезды — Елисей Чучилин («СуперИвановы», «Кибер Иван») и Климентий Кривоносенко («Плагиатор», «Шаляпин»). Кроме того, в «Моем друге» появляются Ольга Будина, Владимир Левченко, Анастасия Макарова, Инна Гомес и др.

«В «Моем друге» нам удалось собрать уникальный актерский ансамбль из знаменитых заслуженных актеров и молодых звезд. С точки зрения актерских работ наш фильм — большая удача. Мы снимали на живописных и разнообразных локациях под Тверью. Визуально картина получилось очень красивой, и это по достоинству можно будет оценить в кинотеатрах, где будут видны все детали. Фильм получился искренним, душевным и трогательным. Таких картин сейчас выходит немного», — поделился автор сценария и режиссер фильма Александр Сухарев.

«Мой друг» получил награды как лучший фильм на Международном фестивале детского кино в Калифорнии (США) и Международном фестивале детского и подросткового кино в Витторио-Венето (Италия). Кроме того, картина была награждена призом жюри на Канадском международном кинофестивале детского кино (Торонто), а также была признана лучшим фильмом на русском языке на Кинофестивале в Назарете (Израиль). На первом Донецком международном кинофестивале «Мой друг» стал победителем в номинации «Лучший полнометражный художественный фильм».

Ранее Кустурица рассказал, когда выпустит фильм по роману Распутина.

 
