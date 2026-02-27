Размер шрифта
Ко дню рождения Андрея Миронова устроят марафон на ТВ

В рамках киномарафона ко дню рождения Миронова покажут фильмы Гайдая и Рязанова
Мосфильм

Марафон в честь дня рождения актера Андрея Миронова пройдет 7 марта на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом канал сообщил «Газете.Ru».

Народный артист РСФСР Андрей Миронов в этот день отметил бы 85-летие. В честь знаменательной даты телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» покажет фильмы с участием артиста, начав в 08:35 с фильма-сказки «Обыкновенное чудо», в котором исполнитель сыграл роль циничного, но обаятельного Министра-администратора.

В 11:20 зрители увидят документальную ленту «Андрей Миронов. Держась за облака». В ней своими воспоминаниями поделятся близкие, друзья и коллеги артиста. 

Телевизионный музыкальный фильм «12 стульев» продолжит программу в 12:05. В этой картине режиссер Марк Захаров дал Миронову возможность исполнить мечту — сыграть Остапа Бендера. Известно, что актер пробовался на эту роль у Леонида Гайдая, однако мастер комедии его не утвердил, опасаясь, что зрители будут ассоциировать исполнителя с его невероятно популярным Гешей Козодоевым из «Бриллиантовой руки».

Вечерний эфир телеканала украсят популярные комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» (17:45) и «Невероятные приключения итальянцев в России» (19:25). Сразу после, в 21:20, на экран выйдет документальный проект телеканала «Мосфильм. Золотой век: Мосфильм Андрея Миронова». 

В 21:30 зрители увидят знаменитый фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», сделавший актера всесоюзно популярным, а в 23:20 — комедийный вестерн «Человек с бульвара Капуцинов». Роль Джонни Феста, миссионера от синематографа, стала одной из последних работ Миронова в кино.

В 01:05 зрители услышат голос Андрея Миронова в картине «О бедном гусаре замолвите слово», где он выступил за кадром в качестве исполнителя песен и рассказчика. Завершится киномарафон показом фильма-притчи «Сказка странствий» (03:50). Роль философа-странника Орландо вошла в число самых сильных драматических работ исполнителя.

Марафон фильмов с участием Андрея Миронова в субботу, 7 марта, с 08:35 на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция».

Ранее был проведен марафон в честь дня рождения писателя Антона Чехова.

 
