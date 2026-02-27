Посвященные цветам картины покажут в Музее Победы к 8 марта

В Музее Победы 5 марта откроется выставка «Красота спасает мир». Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе учреждения культуры.

В новом художественном проекте, приуроченном к Международному женскому дню, цветы предстанут как универсальный язык красоты. В экспозиции будут собраны живописные работы разных эпох — от полотен конца XIX века, картин художников-фронтовиков до произведений современных авторов. Этот диалог времен призван раскрыть удивительную способность красоты объединять поколения.

«Выставка «Красота спасает мир» — это путешествие сквозь время, где цветы представляются связующим звеном между эпохами. Они напоминают нам, что, несмотря на все испытания, жизнь продолжается, а красота — не просто украшение, а источник внутренней опоры и воли к жизни. Хрупкие лепестки, яркие краски, тонкий аромат — все это говорит с нами на языке, который не требует перевода», — подчеркнули в Музее Победы.

В экспозицию войдет около 70 живописных полотен из фондов Музея Победы, а также частных коллекций. Особую глубину выставке придаст включение работ художников-фронтовиков. В их полотнах цветы обретают свой собственный смысл: они становятся символом жизни, красоты и надежды, хрупкой, но несгибаемой силы. Особенной нежностью проникнут этюд «Анемоны» участницы Великой Отечественной войны Екатерины Зерновой. Помимо работы Зерновой, в экспозиции будут представлены полотна и других художников-фронтовиков: Николая Хватова, Виктора Макеева, Алексея Шикина, Михаила Богатырева и Аркадия Пластова.

Современные авторы продолжают эту традицию, по-новому раскрывая тему красоты, отмечают авторы экспозиции. Сейчас художники используют новые стили и техники, экспериментируют с цветом и композицией, но сохраняют главное — веру в то, что красота способна исцелять, вдохновлять, пробуждать в человеке лучшие чувства и по-настоящему спасать мир. На выставке можно будет увидеть полотна Веры Коршуновой, Ольги Мельниковой, Константина Селезнева, Ольги Стрелецкой, Владимира Черного и Ольги Богатыревой.

В экспозиции также представят предметы из собрания Императорского фарфорового завода — изысканные изделия, украшенные цветочными мотивами, лепные фарфоровые цветы невероятно тонкой работы, сервиз «Собственный» из коллекции «Царское село». Эти предметы декоративно-прикладного искусства дополнят художественный рассказ, демонстрируя, как вечные образы природы воплощаются в керамике. Тонкость росписи, благородство форм и внимание к деталям подчеркивают эстетическую ценность цветочного орнамента, связывая традиции XVIII века с современным восприятием красоты.

Выставка будет работать до 4 октября 2026 года.

