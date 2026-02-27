Джиган о желании Самойловой родить пятого ребенка от другого:  «Это же не нужно»

Рэпер Джиган пожаловался, что Самойлова намеренно ищет повод для конфликта с ним

Рэпер Джиган обрушился с критикой на, как он считает, агрессивный тон высказываний его супруги Оксаны Самойловой в финальном выпуске реалити-шоу «Джиган и Оксана» на VK Видео.

Особенно музыканта возмутили публичные заявления Самойловой о желании завести пятого ребенка с другим мужчиной.

«Все эти высказывания: «Мне нужен мужчина, а не скуф, как Джиган», «Хочу родить ребенка другому» — это же не нужно. С самого начала этого проекта она ищет повод, чтобы зацепиться и докопаться. Как будто это чужой человек», — высказался рэпер.

Джиган считает, что агрессия Самойловой в его сторону выглядит так, будто блогерша «уговаривает» себя воспринимать его как плохого человека, мужа и отца. Она якобы пытается найти повод для конфликта.

«Что тебе мешает остановить этот негатив? Зачем все эти интервью? Зачем все это говно, вылитое на меня? Все это вымышленное и ненужное», — возмущенно заявляет рэпер он.

Самойлова же отмечает, что встала на «тропу войны» с Джиганом. При этом блогерша подчеркивает, что пара сохраняет конструктивный диалог в вопросах воспитания детей.

