Культура

Примаченко о роли с молодым супругом: «40‑летний муж‑ровесник меня устраивает»

Писательница Примаченко сыграла в камео в экранизации бестселлера «К себе нежно»
Пресс-служба фильма «К себе нежно»

Автор книги «К себе нежно» Ольга Примаченко снялась в эпизодической роли в новом фильме Ивана Китаева, основанном на ее бестселлере. Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

Писательница призналась, что идея режиссера о молодом супруге ее героини показалась ей забавной.

«С чего Иван Китаев решил, что муж мне нужен именно молодой, я не знаю. Мой 40‑летний муж‑ровесник в жизни меня совершенно устраивает, я бы ни за что не хотела поменять его на кого‑то моложе. Но поиграть в это было забавно», — заявила автор.

Примаченко также раскрыла, что это был ее первый опыт работы в кино. Она почувствовала сильное напряжение, когда оказалась перед камерой:

«Вы не видите, а там, за кадром, еще человек тридцать, если не больше, съемочной группы, и все на тебя смотрят. И молчат. И смотрят. И только капелька пота течет у тебя по спине от напряжения. Мгновенно чувствуешь свою бездарность и хочешь обратно на поезд и домой».

Этот опыт, сказала Примаченко, заставил ее проникнуться глубоким уважением к актерам. Она отметила талант перевоплощения, необходимый для профессии, и поблагодарила режиссера за поддержку на съемочной площадке.

Фильм «К себе нежно», созданный Плюс Студией и Zoom Production совместно с издательством «Эксмо», выйдет в кинотеатрах 5 марта. В картине Примаченко исполнила роль покупательницы, которая приходит вместе с мужем на просмотр квартиры и в присутствии героини Карины Разумовской признаётся, что ей не нравится слишком простой цвет кухни.

Ранее стало известно, что актер Рэймонд Крус из сериала «Во все тяжкие» стал звездой клипа Miyagi & Andy Panda.

 
