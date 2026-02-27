Певица Пинк (Pink, настоящее имя Алиша Бет Мур) прокомментировала слухи о разводе после 20 лет брака. Новым сообщением она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пинк опровергла сообщения и посмеялась над ними.

«Итак, меня только что предупредили о том, что я расстаюсь со своим мужем. Я не знала. Спасибо, что оповестили. Расскажете заодно и нашим детям? Мои 14-летний и 9-летний дети тоже не знают», — сказала она в новом ролике.

Вместо ее развода она предложила поговорить о ее достижениях или реальных проблемах — «файлах Эпштейна, системном расизме, женоненавистничестве в спорте».

О том, что Пинк и Кэри Харт якобы снова расстались, стало известно накануне.

У знаменитости двое детей от мотогонщика Кэри Харта: они воспитывают дочь Уиллоу и сына Джеймсона Муна.

Звезда познакомилась со своим будущим мужем в 2001 году, а через пять лет они поженились. Однако после этого пара несколько раз расходилась и начинала отношения вновь.

