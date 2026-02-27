Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Пинк о разводе после 20 лет брака: «Расскажете нашим детям?»

Певица Пинк опровергла сообщения о разводе с мужем Кэри Хартом
Mike Blake/Reuters

Певица Пинк (Pink, настоящее имя Алиша Бет Мур) прокомментировала слухи о разводе после 20 лет брака. Новым сообщением она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пинк опровергла сообщения и посмеялась над ними.

«Итак, меня только что предупредили о том, что я расстаюсь со своим мужем. Я не знала. Спасибо, что оповестили. Расскажете заодно и нашим детям? Мои 14-летний и 9-летний дети тоже не знают», — сказала она в новом ролике.

Вместо ее развода она предложила поговорить о ее достижениях или реальных проблемах — «файлах Эпштейна, системном расизме, женоненавистничестве в спорте».

О том, что Пинк и Кэри Харт якобы снова расстались, стало известно накануне.

У знаменитости двое детей от мотогонщика Кэри Харта: они воспитывают дочь Уиллоу и сына Джеймсона Муна.

Звезда познакомилась со своим будущим мужем в 2001 году, а через пять лет они поженились. Однако после этого пара несколько раз расходилась и начинала отношения вновь.

Ранее была раскрыта личность новой возлюбленной разведенного Михаила Галустяна.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!