Калюжный снимет собственный фильм после армии: «Ты начинаешь ценить жизнь»

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный, который на текущий момент проходит срочную службу в армии, планирует приступить к съемкам собственной полнометражной картины летом 2026 года. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Производством, уточнил Калюжный, займется его продюсерская компания «ГКС‑медиа», зарегистрированная в Москве в феврале 2024 года. Актер раскрыл, что его команда уже приступила к написанию историй и сценариев к будущим проектам, но их подробности он предпочел не раскрывать.

Калюжный ушел на службу 27 мая 2025 года — через неделю после завершения съемок фильма «Малыш». В беседе с ТАСС актер отметил, что съемки картины изменили его в лучшую сторону, поскольку проходили на территории Донецкой Народной Республики, Мариуполя и Крыма.

«Ты начинаешь ценить жизнь, по-другому смотреть на обыденные вещи, радоваться простым мелочам. Это всегда во мне было, но я начал больше задумываться о чем-то простом, о том, что можно просто жить, просто радоваться каждому дню, быть благодарным», — пояснил он.

Актер добавил, что работа над проектом также отразилась на его отношении к армейской службе: он понял, что 100% должен отслужить.

