Лиссов о гриме в фильме «Король и Шут. Навсегда»: «Всей семьей меня драили в ванной»

Музыкант Антон Лиссов (при рождении — Буренин — Прим. ред.) признался, что в съемках фильма «Король и Шут. Навсегда» ему было сложнее всего гримироваться, выполнять актерские задачи в громоздком костюме, а после — возвращать себе обычный облик. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере картины.

Он уточнил, что его рабочий день всегда начинался с пары часов подготовки.

«Тяжелее всего было высиживать по два часа на гриме, потому что у меня очень массивный, огромный просто: и парики, и много грима, и зубы, и глаза. И линзы пришлось вставлять, для меня это тоже в новинку. Два часа на гриме, а потом два часа отмываний, всей семьей меня драили в ванной», — поделился Лиссов.

Музыкант является фронтменом и вокалистом группы Jane Air. В картине снялся весь его коллектив — участники группы сыграли бременских музыкантов, которых воскресил некромант. Помимо этого, они записали кавер-версию песни «КиШ», которая прозвучит в одной из сцен новой картины.

Накануне «Газете.Ru» сообщили, что группа «Король и Шут» впервые вошла в топ-10 «Музыкального индекса BandLink» — инструмента, измеряющего интерес россиян к исполнителям. Рост популярности связан с выходом фильма «Король и Шут. Навсегда», который вышел в кинотеатрах 19 февраля. За неделю с 16 по 22 февраля группа заняла десятое место в рейтинге, опередив Miyagi & Эндшпиль, «Руки Вверх!», Скриптонита, Егора Крида и других.

