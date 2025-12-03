На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Максим Виторган о новом альбоме Хаски: «Талантливое произведение войны»

Актер Максим Виторган назвал альбом Хаски «Партизан» страшным и неуютным
«Проспект Мира»

Актер Максим Виторган в Telegram-канале похвалил альбом рэпера Хаски «Партизан».

По мнению Виторгана, рано или поздно должно было появиться «талантливое произведение войны», чем новый альбом Хаски и является.

«Именно не про военное и не анти, а просто произведение войны. Где это будет? Кино? Литература? Оказалось, музыка. Давайте не вспоминать про Шамана или сериал «Ландыши». Мы ж серьезно. Тут совсем другой масштаб. Другая лига», — поделился артист.

Виторган назвал альбом тяжелым, страшным и неуютным. Он высоко отметил «мощные» произведения. По его словам, пластинку нужно не один раз прослушать, чтобы вникнуть в нее.

В ноябре Хаски представил четвертый студийный альбом «Партизан». Артист рассказывал, что писал этот релиз «на войне». Он объяснил, что многие биты и тексты сочинил во время поездок в Донецк и окрестностей ДНР.

«Какие-то мои гуманитарные проекты были прикрытием для творчества, на самом деле. Я чувствовал, что должен быть там. Мне казалось, что, если я буду там находиться, через меня скорее заговорит дух времени», — отмечал рэпер.

При этом Хаски заявлял, что не был движим желанием «высказаться».

«Наоборот, я искал за театром событий какой-то сверхреальный план, пытался его выследить. Само собой вышло, что в этих песнях слышны приметы и войн прошлого, и войн будущего, и получилась в чем-то абстрактная война», — рассказывал артист.

Ранее Хаски выпустил милитаристский дисс на Канье Уэста.

