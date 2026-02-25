Гио Пику оштрафовали в РФ сразу после запрета на въезд в Литву

Сыктывкарский городской суд оштрафовал рэпера Гио Пика (настоящее имя — Георгий Джиоев) за разжигание ненависти и вражды к сотрудникам полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Суд признал Георгия Джиоева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ. Сумма санкции составила 10 тыс. рублей.

Отмечается, что инцидент связан с одной из песен исполнителя, в которой содержались оскорбительные высказывания в адрес правоохранителей. Композиция была опубликована в социальных сетях артиста — это и стало основанием для возбуждения административного дела.

21 февраля СМИ сообщали, что глава министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подписал запрет на въезд в страну Гио Пике. Власти обратили внимание на Джиоева на фоне его концерта в Вильнюсе, запланированного на 21 марта в Pramogų Arena. При этом для окончательного принятия решения необходима санкция Генеральной прокуратуры Литвы.

Гио Пика родился в 1978 году в Грузинской ССР и имеет российское гражданство, но организаторы его концерта в Литве представили рэпера как исполнителя из Грузии.

Ранее стало известно, что Киркорову предрекли проблемы с продажей квартиры за 240 млн.