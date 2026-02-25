Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Гио Пику оштрафовали в РФ сразу после запрета на въезд в Литву

«База»: рэпер Гио Пика оштрафован в России за оскорбление полиции
скрин из интервью на канале клиники «Свобода»

Сыктывкарский городской суд оштрафовал рэпера Гио Пика (настоящее имя — Георгий Джиоев) за разжигание ненависти и вражды к сотрудникам полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Суд признал Георгия Джиоева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ. Сумма санкции составила 10 тыс. рублей.

Отмечается, что инцидент связан с одной из песен исполнителя, в которой содержались оскорбительные высказывания в адрес правоохранителей. Композиция была опубликована в социальных сетях артиста — это и стало основанием для возбуждения административного дела.

21 февраля СМИ сообщали, что глава министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подписал запрет на въезд в страну Гио Пике. Власти обратили внимание на Джиоева на фоне его концерта в Вильнюсе, запланированного на 21 марта в Pramogų Arena. При этом для окончательного принятия решения необходима санкция Генеральной прокуратуры Литвы.

Гио Пика родился в 1978 году в Грузинской ССР и имеет российское гражданство, но организаторы его концерта в Литве представили рэпера как исполнителя из Грузии.

Ранее стало известно, что Киркорову предрекли проблемы с продажей квартиры за 240 млн.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!