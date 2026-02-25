Размер шрифта
Раскрыта стоимость пластической операции мамы Оксаны Самойловой

Хирург Балакеримова: пластика мамы Самойловой в Дубае стоила около 3 млн рублей
Telegram-канал «Samoylovaoxana»

Российские пластические хирурги Зухра Балакеримова и Мадина Осман рассказали «Газете.Ru» особенности операции, которую сделали маме Оксаны Самойловой в Дубае. По их словам, подтяжка груди могла обойтись примерно в 3 млн рублей.

В своих соцсетях Самойлова преподнесла операцию мамы как что-то новое в пластической хирургии, что невозможно сделать в России. Отечественные специалисты с этим не согласились. Мадина Осман поделилась, что метод, который использовал врач за границей, уже давно известен.

«Говорить об авторской методике врач может даже в том случае, если внес какие-то незначительные коррективы, штрих, который улучшил результат или уменьшил время реабилитации. Мама Оксаны Самойловой сделала подтяжку груди, где помимо того, что отсекается лишняя ткань, придается объем без использования имплантов. Это достаточно давно известная операция, не является тайной. Этот метод отличается от стандартного подхода, но не сказать, что это суперновая методика. Процедура, конечно, хороша для тех, кто не хочет ничего инородного внутри, для желающих подтянуть грудь, уменьшить объем», — рассказала Осман.

По словам хирургов, стоимость такой операции в Москве может достигать 1,5-2 млн рублей. Однако в Дубае цена выше.

«Примерно эта операция стоила 3 млн рублей. Это новая методика по подтяжке, соответственно, и цена такая», – отметила Зухра Балакеримова.

Операция по подтяжке груди стала подарком Самойловой маме. Модель призналась, что она мечтала о ней 35 лет.

Ранее Оксана Самойлова обвинила Джигана в давлении.

 
