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«Я же еще жива»: Чичерина рассказала об угрозах после концертов в зоне СВО

Певица Юлия Чичерина сравнила с барахлом угрозы из-за концертов в горячих точках

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Певица Юлия Чичерина на программе «Жизнь и судьба» назвала «барахлом» угрозы в свой адрес из-за активной поддержки СВО.

«Такого барахла много. Я на это даже внимания не обращаю. Конечно, безопасность у меня работает. Я же все еще живая!» — воскликнула Чичерина.

Она считает, что многие артисты, которые не поддерживают Россию в межнациональном конфликте, являются открытыми врагами страны. По мнению Чичериной, звезды-эмигранты пытаются сохранить свои активы за рубежом, однако, считает певица, «Рим предателям не платит».

«Все у них заберут и оставят только тем, кто будет активно сражаться против России. Другие застыли от страха и не могут решить — бить или бежать», — уточнила Чичерина.

Она убеждена, что таких артистов нужно поддержать и «подтолкнуть нужным образом». Чичерина выразила мнение, что этим вопросом должны заниматься «профессионалы».

Ранее Жора Крыжовников сравнил слитые серии «Слова пацана» с недожаренным мясом.

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