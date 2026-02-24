«Вся семья от меня отказалась»: сестра Леонида Агутина пережила изнасилование в 17 лет

Мария Агутина, родная сестра певца Леонида Агутина по отцу, впервые за 26 лет поделилась деталями своей жизни. Об этом сообщает «СтарХит».

По словам женщины, она выросла без отца и даже не подозревала о родстве со знаменитым артистом, пока случайно не увидела его по телевизору в подростковом возрасте. Агутина рассказала, что ее жизнь была непростой: в 17 лет она стала жертвой изнасилования, в 30 у нее родился сын с тяжелой патологией сердца (гипоплазией левых отделов сердца), который прожил всего два года, а в 40 — ей грозило 17‑летнее тюремное заключение.

«Вся семья от меня отказалась, а родная сестра продала мою машину и все деньги, предназначенные для адвоката, присвоила себе», — заявила женщина.

Сестра Агутина гордится, что, несмотря на перипетии жизни, она не сломалась. Женщина заявила, что решила рассказать о пережитом, чтобы дать надежду тем, кто сейчас переживает тяжелые времена.

«Я всегда была бунтарем и борцом за правду. Этот мир бросал мне под ноги камни, грязь и колючую проволоку, но я не сдалась», — поделилась она.

