Адвокат о новых деталях романа Седоковой и Тиммы: «Операция по уничтожению Яниса»

Адвокат Гаврилова заявила, что Седокова познакомилась с Тиммой с корыстным умыслом
Юрист по семейному праву Маргарита Гаврилова рассказала о новых деталях романа певицы Анны Седоковой и латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Ее новый пост в одной из социальных сетей цитирует «СтарХит».

По словам Гавриловой, на открытии бара Седоковой в Москве баскетболиста попросили на клочке бумаги написать свою страницу в соцсети, чтобы передать ему подарочный свитшот. На этой же записке, утверждает юрист, певица отдала распоряжение своей команде написать Янису и отправить ему свитшот с курьером.

Позже, продолжила Гаврилова, Тимма получил подарок и опубликовал сторис в этом свитшоте под песню «Шантарам», отметив Седокову. Гаврилова не сомневается, что это доказывает корыстные намерения певицы при знакомстве со спортсменом.

«С этого момента началась операцию по опустошению и уничтожению Яниса», — пишет она.

Седокова не комментировала выпад представительницы семьи Тиммы.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения бывшей супруги. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы.

22 января адвокат Андрей Алешкин заявил, что друзьям Яниса Тиммы может грозить уголовное дело в России. После кончины Тиммы некоторые его друзья — Марк Пугачев и Гатис Лининьш — стали публично обвинять певицу Анну Седокову в причастности к трагедии с экс-супругом.

20 февраля 2026 года Хорошевский районный суд города Москвы принял к производству исковое заявление родственников латвийского баскетболиста к певице.

Ранее Анна Седокова рассказала о возвращении серьезной болезни.
 
