Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Культура

Звезда «Слова пацана» рассказал, почему его бросают девушки

Копейкин признался, что девушки бросали его из-за его нежелания делать больно
Пресс-служба Кинопоиска

Актер Вячеслав Копейкин, сыгравший Турбо в сериале «Слово пацана», признался, что девушки бросают его из-за его нежелания причинять боль. Об этом он рассказал в интервью «Москве 24».

«В моем опыте в основном бросали меня – по причине того, что я никогда не хотел делать больно как раз. <…> Я до последнего тянул. Понимаю, что и я уже не хочу, и я вижу, что и человек не хочет», — признался Копейкин.

Актер отметил, что в такой ситуации он не принимал решение сам, а ждал, пока девушка сделает это, чтобы «не быть плохим». Он добавил, что часто «тащил чемодан в надежде, что все исправится, когда нужно было «давно другой чемодан купить».

В январе Слава Копейкин признался, что принципиально избегает необратимых изменений во внешности ради роли. По словам Копейкина, делать татуировку ради роли — лишнее, но при этом артист готов к временным экспериментам с имиджем.

Также 27-летний актер признался, что на улице его еще узнают по роли Турбо в сериале «Слово пацана». Он признался, что рад узнаваемости — особенно, когда ему напоминают о других его проектах.

Ранее звезда «Слова пацана» рассказал о съемках с Сухоруковым.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!