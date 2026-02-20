Звезда «Слова пацана» рассказал, почему его бросают девушки

Актер Вячеслав Копейкин, сыгравший Турбо в сериале «Слово пацана», признался, что девушки бросают его из-за его нежелания причинять боль. Об этом он рассказал в интервью «Москве 24».

«В моем опыте в основном бросали меня – по причине того, что я никогда не хотел делать больно как раз. <…> Я до последнего тянул. Понимаю, что и я уже не хочу, и я вижу, что и человек не хочет», — признался Копейкин.

Актер отметил, что в такой ситуации он не принимал решение сам, а ждал, пока девушка сделает это, чтобы «не быть плохим». Он добавил, что часто «тащил чемодан в надежде, что все исправится, когда нужно было «давно другой чемодан купить».

В январе Слава Копейкин признался, что принципиально избегает необратимых изменений во внешности ради роли. По словам Копейкина, делать татуировку ради роли — лишнее, но при этом артист готов к временным экспериментам с имиджем.

Также 27-летний актер признался, что на улице его еще узнают по роли Турбо в сериале «Слово пацана». Он признался, что рад узнаваемости — особенно, когда ему напоминают о других его проектах.

Ранее звезда «Слова пацана» рассказал о съемках с Сухоруковым.