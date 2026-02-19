«Я обдолбанный?»: звезда фильма «Движение вверх» устроил дебош на съемках в Минске

«База»: актер Кузьма Сапрыкин устроил скандал на съемочной площадке в Минске

Актер Кузьма Сапрыкин, известный по роли баскетболиста Ивана Едешко в фильме «Движение вверх», устроил дебош на съемочной площадке в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Инцидент с 30-летним Сапрыкиным произошел летом 2025 года: его коллеги только сейчас решили придать истории публичность, поскольку ждали, что к артисту применят какие-либо санкции, но этого не произошло.

Источники «Базы» сообщили, что актер поругался с членом съемочной группы из-за опоздания и невозможности снять запланированные сцены.

Сапрыкин вел себя агрессивно, повышал голос и грубо требовал включить его в съемочный процесс. В качестве доказательства инсайдер предоставил Telegram-каналу видео.

В ролике слышно, как собеседник обвинил актера в неадекватном поведении и предположил, что тот находится под воздействием запрещенных веществ. Сам Сапрыкин связал свой срыв с работой режиссера-постановщика Валентины Власовой, используя в высказываниях грубую лексику.

«Я с Валентиной не могу работать. Я обдолбанный? С Валентиной любой будет обдолбанный!» — кричал артист на видео.

