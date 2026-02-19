Актер Курцын рассказал о своем вкладе в развитие детей: «Хотят быть похожими на тебя»

Актер Роман Курцын рассказал, что хочет создать условия для правильного развития подростков в России. Его слова передал «Пятый канал».

Курцын поделился, что открыл школы каскадеров и боевых искусств в Ярославле, в которых может обучаться молодое поколение страны. Также у актера есть общеобразовательная школа для детей

«Когда твои ученики говорят о том, что они хотят быть похожими на тебя, это много стоит. <…> Никто не говорит, что «я хочу быть похожим на Брэда Питта», — отметил артист.

По словам Курцына, самое главное в воспитании подрастающего поколения — личный пример, который способен оказать сильное влияние. Актер добавил, что и в жизни, и в педагогической деятельности важно, чтобы дети перенимали ценности и принципы от взрослых.

В октябре 2025 года Роман Курцын рассказал, что ругает своих детей за проявление неуважения или хамское поведение. Знаменитость признался, что при этом всегда пытается договариваться с наследниками.

Курцын женат на своей коллеге Анне Назаровой, с которой познакомился в Ярославском государственном театральном институте. Сейчас супруги воспитывают сына и дочь.

