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Роман Курцын вспомнил, как жил на вокзале в начале карьеры: «Не было денег»

Актер Роман Курцын заявил, что спал на вокзале во время съемок сериала «Меч»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Роман Курцын вспомнил, как целый месяц прожил на Ярославском вокзале во время съемок сериала «Меч». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«У меня не было денег. Спал на сумке, приезжал в павильон, там была раковина, где я мыл ноги, другие части тела, чистил зубы и шел в кадр», — заявил артист.

По словам Курцына, в тот момент он работал по мизерной ставке, сравнимой с зарплатой массовки. При этом, вспомнил актер, он был невероятно благодарен за то, что ему дали возможность сыграть в сериале.

Курцын начал свою карьеру в 2007 году. Он дебютировал в эпизодической роли сериала «Всегда говори «всегда». Известность к нему пришла после роли Константина Орлова в криминальной драме «Меч». Он также снялся в таких проектах, как «Доктор Тырса», «Огонь», «Балканский рубеж», «Отель Элеон», «ИП Пирогова», «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «(НЕ)идеальный мужчина».

Актер женат на своей коллеге Анне Назаровой. Они познакомились в Ярославском государственном театральном институте. В 2012 году у пары родился сын Никита.

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