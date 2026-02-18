Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Мадонна шокировала олимпийскую чемпионку

Певица Мадонна поддержала фигуристку Эмбер Гленн на Олимпиаде
madonna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Мадонна записала видеообращение американской фигуристке Эмбер Гленн и поддержала ее на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает телеканал NBC.

Гленн представила на льду свою программу под хит Мадонны «Like a Prayer». После просмотра проката фигуристки артистка призналась, что была потрясена выступлением.
Мадонна назвала Гленн невероятной фигуристкой.

«Такая сильная, такая красивая, такая смелая. Я не могу представить себе, что ты не победишь. Так что я просто хочу пожелать тебе удачи. Иди и возьми это золото», — заявила певица.
Гленн была шокирована видеосообщением от легенды поп-музыки.

«Я вся дрожу. Боже мой. Ты навсегда останешься иконой и легендой. Спасибо тебе за поддержку спортсменов в их творческих начинаниях. Надеюсь, что смогу отдать должное этой песне», — ответила фигуристка.

На следующем прокате Гленн получила очень низкие баллы и оказалась на 13-м месте. Она сделала тройной аксель, но сорвала тройной ритбергер.

Ранее российская звезда TikTok намекнул на тесные связи с Мадонной.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!