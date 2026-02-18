Мадонна шокировала олимпийскую чемпионку

Певица Мадонна записала видеообращение американской фигуристке Эмбер Гленн и поддержала ее на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает телеканал NBC.

Гленн представила на льду свою программу под хит Мадонны «Like a Prayer». После просмотра проката фигуристки артистка призналась, что была потрясена выступлением.

Мадонна назвала Гленн невероятной фигуристкой.

«Такая сильная, такая красивая, такая смелая. Я не могу представить себе, что ты не победишь. Так что я просто хочу пожелать тебе удачи. Иди и возьми это золото», — заявила певица.

Гленн была шокирована видеосообщением от легенды поп-музыки.

«Я вся дрожу. Боже мой. Ты навсегда останешься иконой и легендой. Спасибо тебе за поддержку спортсменов в их творческих начинаниях. Надеюсь, что смогу отдать должное этой песне», — ответила фигуристка.

На следующем прокате Гленн получила очень низкие баллы и оказалась на 13-м месте. Она сделала тройной аксель, но сорвала тройной ритбергер.

