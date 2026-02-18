Размер шрифта
Концерт Ганвеста отменили после возбуждения дела против артиста

В Барнауле отменили концерт рэпера Ганвеста
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Барнауле отменили концерт рэпера Ганвеста (настоящее имя Руслан Гоминов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию местного клуба «Эрмитаж».

До этого выступление было запланировано на 21 февраля в клубе «Опера» с возрастным ограничением 14+, но позже его перенесли в «Эрмитаж» с возрастным ограничением 18+.

«Концерт действительно отменили, почему — мы не знаем», — рассказали в «Эрмитаже».

На странице концерта в соцсети «ВКонтакте» утверждается, что концерт не отменен, а перенесен на неопределенную дату.

«Возврат билетов осуществляется в течение часа», — говорится в сообщении.

Накануне Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что МВД по Санкт-Петербургу возбудило административное дело в отношении Ганвеста в связи с пропагандой употребления наркотиков. По ее словам, сейчас проводится административное расследование, материалы направлены на экспертизу.

Рэпер Ганвест прославился в России не только благодаря своим трекам, но и фразам «Пепе», «Ко ко шнейне», «Фа» и «Вота фа».

Ранее мемы Ганвеста стали самыми популярными в рунете в начале 2026 года.
 
