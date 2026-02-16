Павел Деревянко о своем родном городе: «Являюсь амбассадором»

Размер шрифта
Актер Павел Деревянко назвал себя амбассадором Таганрога
Валерий Мельников/РИА Новости

Актер Павел Деревянко заявил, что является амбассадором своего родного города Таганрога. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

«Я являюсь амбассадором своей малой Родины, своего родного Таганрога. По-моему, первым в российской истории амбассадором города Таганрога», — сказал Деревянко.

Актер раскрыл, что хочет в мае 2026 года организовать в родном городе семейный фестиваль под названием «Семейное древо». По мнению знаменитости, такие мероприятие является хорошим способом сплотить семью, собрав вместе родителей, детей, а также бабушек и дедушек.

Деревянко планирует, что этот фестиваль завершится вечерним концертом.

У Павла Деревянко есть две дочери от предпринимательницы Дарьи Мясищевой, с которой он состоял в отношениях на протяжении десяти лет. Старшей наследнице актера Варваре 15 лет, а младшей Александре 11 лет.

В августе 2025 года Деревянко женился дизайнере Зое Фуць, которой он сделал предложение на поле стадиона «Динамо». Ради своей избранницы артист принял решение отказаться от свободных отношений, отметив, что с «полигамией покончено».

Ранее Павел Деревянко стал крестным отцом сына звезды «Вампиров средней полосы».
 
