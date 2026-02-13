Размер шрифта
Названы лучшие катки Москвы, где еще можно покататься перед закрытием

Каток «Лужники» стал лидером в списке лучших ледовых пространств Москвы
Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Зима постепенно уходит, но у москвичей и гостей города еще есть возможность покататься на коньках. Сервис Ticketland назвал «Газете.Ru» лучшие локации столицы, где можно провести финальные заезды зимнего сезона.

Первое место занял каток в «Лужниках», который преобразился после реконструкции. Теперь здесь есть отдельные зоны для взрослых и детей, а по вечерам посетителей ждет видеомэппинг-шоу. Локация будет работать до 9 марта.

Второе место досталось катку на ВДНХ. Каждый год это ледовое пространство превращается в масштабную инсталляцию с световыми и музыкальными эффектами. Катание здесь продлится до 1 марта.

Третье место завоевал каток в Парке Горького, расположенный у главного входа в парк. По вечерам здесь проходят ледовые дискотеки с музыкальным и световым сопровождением. Каток открыт до 9 марта.

Тем, кто предпочитает спокойное катание в уютных условиях, Ticketland рекомендует посетить катки в городских парках и усадьбах. Например, в парке «Кузьминки» (работает до 1 марта), на катке «Искра» в Ботаническом саду (до 2 марта) и в парке Северное Тушино.

Для семейного отдыха в Москве также есть несколько вариантов: каток в парке «Сказка» в форме сердца, «Серебряный лед» в Измайловском парке и небольшой каток в саду Эрмитаж.

Ранее стали известны самые популярные места отдыха у россиян в 2025 году.
 
