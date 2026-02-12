Белый о встрече с Незлобиным в Барселоне под NDA: «Стерпишь»

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) признался на своем выступлении в Кишиневе, что поддерживает связь с юмористом Александром Незлобиным за границей. Выпуск опубликован на YouTube-канале Белого.

Последний раз уехавшие из РФ шоумены виделись на мероприятии в Барселоне. О подробностях этой встречи Белый говорить не может, так как подписал соглашение о неразглашении (NDA).

«Мы только что корпоратив с ним работали в Барселоне. Но я не могу вам рассказывать, что было на этом корпоративе. Это правда! Я прямо подписал какой-то документ о неразглашении, а я [не знаю], что это за люди. Я ничего вам не могу сказать», — поделился Белый, три раза повторив последнюю фразу.

Комик также рассказал о своем отношении к корпоративным выступлениям: он понимает их важность для заработка, но честно признает, что не получает от них особого удовольствия:

«Я не очень рад, что мне приходится работать корпоративы, потому что жизнь в Европе дорогая. Но я не тот человек, который такой: «Господи, как я ненавижу людей на этих корпоративах». Я прекрасно понимаю правила игры. Я всегда знаю, что ценник на корпоративах такой, что ты стерпишь».

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

