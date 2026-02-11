Звезда «Моей прекрасной няни» станет ведущим «Модного приговора»

Актер Сергей Жигунов и певец Дмитрий Маликов примерят на себя роль модного судьи в шоу «Модный приговор». Об этом сообщает «СтарХит».

Помимо Жигунова и Маликова, Валдис Пельш, Александр Олешко, Алексей Ягудин и Константин Михайлов тоже станут ведущими выпусков проекта. Звезды шоу-бизнеса станут модными судьями в рамках весеннего спецпроекта Первого канала. Александр Рогов и Лилия Рах вернутся к работе после завершения спецформата.

В январе 2024 года Первый канал сменил формат «Модного приговора» и представил две версии проекта. В «мужском» варианте участниц оценивает эксперт моды Александр Рогов, а в «женском» — блогерша Лилия Рах.

Рогов называл свою должность «верхней планкой» в карьере. Он также признавался, что чувствовал себя комфортно на съемках программы, поскольку считает себя профессионалом в сфере стиля и телевидения.

Экс-ведущий шоу, историк моды Александр Васильев, в разговоре с «Газетой.Ru» заявлял, что у Рогова есть нужные для ведущего программы «Модный приговор» профессионализм и обаяние.

Ранее ведущий «Модного приговора» назвал самый стильный аксессуар уходящей зимы.