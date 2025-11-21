«Пышная, но не для публики»: Анфиса Чехова озвучила дату свадьбы

Телеведущая Анфиса Чехова обозначила в беседе с kp.ru ориентировочные сроки предстоящей свадьбы со своим избранником Александром Златопольским.

«Думаю, что свадьба будет у нас в теплое время года. <…> Я никогда не мечтала о холодной зимней свадьбе. Поэтому перенесем торжество на лето», — поделилась знаменитость.

При этом Александр отметил, что официальная регистрация брака может состояться и раньше, однако детали пара предпочитает не раскрывать.

Также Чехова подчеркнула, что хочет провести свадьбу в узком кругу близких людей.

«У нас будет хорошая, пышная, роскошная свадьба для своих. Не для прессы, не для публики, не для «посмотрите, как мы можем, какие у нас бюджеты», — пояснила она.

В августе 2025 года Златопольский сделал предложение телеведущей в Париже. Артистка показывала подписчикам кольцо, которое ей подарил продюсер. Телеведущая призналась, что возлюбленный все тщательно спланировал и увез ее из дома, не раскрывая подробностей. По словам Чеховой, она много лет искала мужчину, который «позволяет ей оставаться собой» и «любит за все».

