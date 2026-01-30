Сын долларового миллиардера: СМИ раскрыли имя жениха Решетовой

Блогерша Анастасия Решетова готовится к свадьбе с 33-летним Владиславом Абрамяном, сыном влиятельного бизнесмена Ары Абрамяна. Об этом сообщил инсайдер изданию Super.ru.

Как отмечает издание, Абрамян-старший занимает пост президента Всемирного армянского конгресса, а также возглавляет компанию «Согласие». Super.ru не исключает, что мужчина является долларовым миллиардером. У него трое детей: две дочери и сын Владислав.

При этом о будущем супруге Решетовой известно немного: он увлекается конным спортом и боевыми искусствами. Также, как сообщают источники, в его собственности находится семейный особняк в Барвихе. Стоимость недвижимости оценивается в $80 млн.

Super.ru отмечает, что Решетова и Абрамян планируют масштабную свадьбу, торжественный кортеж которой будет включать лимузин, пять автомобилей Mercedes-Benz G-класса и 16 внедорожников Range Rover. Детали церемонии и дата бракосочетания пока не разглашаются.

Накануне Решетова показала помолвочное кольцо с бриллиантом. За руку ее держал возлюбленный. Предложение модели сделали во время отдыха на Мальдивах. Личность жениха Решетова скрыла. Модель позировала в белом платье на песке у океана.

