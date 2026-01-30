Размер шрифта
Москвичей пригласили на премьеру спектакля «Вишневый сад»

В театре «Модерн» состоится премьера спектакля «Вишневый сад»
Театр «Модерн»

Московский драматический театр «Модерн» в преддверии десятилетия обновленного театра под руководством Ю.В. Грымова пригласил москвичей посетить премьеру спектакля «Вишневый сад» по произведению Антона Чехова, сообщается на сайте mos.ru.

Как отметил Юрий Грымов, «Вишневый сад» является иконой русской драматургии и великой мировой пьесой.

«Редкий режиссер не касался этого произведения. «Вишневый сад» — это абсолютный кипяток. И в этом кипятке легко свариться. Или возродиться омоложенным. В этом году исполняется 10 лет, как я руковожу театром «Модерн». Мы попробуем нырнуть в эту кипящую, бурлящую воду», — сказал он.

Премьерные показы спектакля пройдут 20, 21, 22 и 29 марта.
 
