Дарья Повереннова об отношениях с мужем: «Я — за патриархат»

Заслуженная артистка России, актриса Дарья Повереннова призналась, что в ее семье реализована модель отношений, в которой мужчина занимает позицию главы семьи, а женщина — остается самостоятельной и уверенной в себе личностью. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере сериала «Резервация».

«У нас паритет, но я, конечно, отдаю первенство ему, потому что он — мужчина, и я — за патриархат, но в плане, что женщина все-таки при муже, и мне это нравится. Но при этом абсолютно самодостаточная. И я против того, когда женщина при муже, когда она без мужа ничего из себя не представляет», — пояснила артистка.

По ее мнению, важно, чтобы в браке с мужчиной женщина находилась по своему желанию и выбору, а не из-за зависимости или отсутствия внутренней опоры. Актриса добавила, что в ее отношениях нет ревности. Она подчеркнула, что зрелые и интеллектуально развитые люди не склонны к ревности, потому что уверены в себе и партнере.

Первым мужем Поверенновой стал заслуженный артист России, актер Александр Жигалкин, они развелись через 10 лет жизни в браке. Актриса вновь вышла замуж в 48 лет за миллионера Андрея Шаронова.

Накануне Дарья Повереннова говорила, что ради красоты и работы в кадре женщины готовы пойти на многое, даже терпеть болезненные процедуры. Она уточнила, что хорошо относится к пластическим операциям, однако, для себя выбирает аппаратные и инвазивные процедуры.

Ранее Повереннова рассказала о своем выборе в вопросе похудения.