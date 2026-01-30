Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

Дарья Повереннова об отношениях с мужем: «Я — за патриархат»

Актриса Повереннова призналась, что в браке отдает первенство мужу
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Заслуженная артистка России, актриса Дарья Повереннова призналась, что в ее семье реализована модель отношений, в которой мужчина занимает позицию главы семьи, а женщина — остается самостоятельной и уверенной в себе личностью. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере сериала «Резервация».

«У нас паритет, но я, конечно, отдаю первенство ему, потому что он — мужчина, и я — за патриархат, но в плане, что женщина все-таки при муже, и мне это нравится. Но при этом абсолютно самодостаточная. И я против того, когда женщина при муже, когда она без мужа ничего из себя не представляет», — пояснила артистка.

По ее мнению, важно, чтобы в браке с мужчиной женщина находилась по своему желанию и выбору, а не из-за зависимости или отсутствия внутренней опоры. Актриса добавила, что в ее отношениях нет ревности. Она подчеркнула, что зрелые и интеллектуально развитые люди не склонны к ревности, потому что уверены в себе и партнере.

Первым мужем Поверенновой стал заслуженный артист России, актер Александр Жигалкин, они развелись через 10 лет жизни в браке. Актриса вновь вышла замуж в 48 лет за миллионера Андрея Шаронова.

Накануне Дарья Повереннова говорила, что ради красоты и работы в кадре женщины готовы пойти на многое, даже терпеть болезненные процедуры. Она уточнила, что хорошо относится к пластическим операциям, однако, для себя выбирает аппаратные и инвазивные процедуры.

Ранее Повереннова рассказала о своем выборе в вопросе похудения.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!