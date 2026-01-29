Дарья Повереннова рассказала, на что готова пойти ради работы в кадре

Ради красоты и работы в кадре женщины готовы пойти на многое, даже терпеть болезненные процедуры. Об этом «Пятому каналу» на премьере сериала «Резервация» рассказала актриса Дарья Повереннова.

Она уточнила, что хорошо относится к пластическим операциям, однако, для себя выбирает аппаратные и инвазивные процедуры.

«RF-лифтинг — хорошая история, Альтера (безоперационный SMAS-лифтинг с помощью микросфокусированного ультразвука. — Прим. ред.) хорошая история. Болезненная, правда, но, мне кажется, действующая», — поделилась Повереннова.

По ее словам, она готова терпеть боль от процедуры, поскольку работает в кадре и хочет сохранять привлекательный внешний вид. Кроме того, ради работы актриса готова пойти и на внешние эксперименты, например, на смену прически.

В июле 2025 года Дарья Повереннова кардинально сменила имидж, став блондинкой. Звезда показала подписчикам результат работы стилиста и попросила оценить свое преображение. Знаменитость говорила подписчикам, что довольна тем, как выглядит в 53 года. По словам Поверенновой, этому способствуют ее образ жизни, правильное питание и активная физическая деятельность.

