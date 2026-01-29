В Музее современной истории России открыли выставку о Белгородской области в условиях СВО

Музей-заповедник «Прохоровское поле» представил в Музее современной истории России выставку «Родина начинается здесь» о повседневной жизни Белгородской области в условиях СВО. Об этом сообщили в Минкультуры России.

Выставка включает десять основных разделов, посвященных мужеству обычных людей и профессионализму тех, кто первым приходит на помощь пострадавшим. Представленные экспонаты – документальная фото- и видеохроника, личные вещи героев-белгородцев, реконструкции – показывают, как обычный труд в экстремальных условиях превращается в подвиг.

Директор музея-заповедника «Прохоровское поле» Константин Курганский отметил, что целью выставки стало показать, как изменилась жизнь Белгородчины, и рассказать о стойкости, самоотверженности и милосердии белгородцев.

«Традиционно музей воспринимается как пространство прошлого, однако новые реалии диктуют и новые подходы к сохранению памяти. Музей-заповедник «Прохоровское поле», исторически посвященный величайшему танковому сражению Великой Отечественной войны, сегодня выступает в роли летописца современности, фиксируя события «по горячим следам», — сказала директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры Елена Харламова на церемонии открытия выставки.

Выставка будет работать до 8 марта.

Ранее ведущие музеи России представили в Минкультуре выставочные планы на 2026 год.