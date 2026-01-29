Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Культура

В Музее современной истории России открыли выставку о Белгородской области в условиях СВО

В Музее современной истории России представили выставку «Родина начинается здесь»
Антон Вергун/РИА Новости

Музей-заповедник «Прохоровское поле» представил в Музее современной истории России выставку «Родина начинается здесь» о повседневной жизни Белгородской области в условиях СВО. Об этом сообщили в Минкультуры России.

Выставка включает десять основных разделов, посвященных мужеству обычных людей и профессионализму тех, кто первым приходит на помощь пострадавшим. Представленные экспонаты – документальная фото- и видеохроника, личные вещи героев-белгородцев, реконструкции – показывают, как обычный труд в экстремальных условиях превращается в подвиг.

Директор музея-заповедника «Прохоровское поле» Константин Курганский отметил, что целью выставки стало показать, как изменилась жизнь Белгородчины, и рассказать о стойкости, самоотверженности и милосердии белгородцев.

«Традиционно музей воспринимается как пространство прошлого, однако новые реалии диктуют и новые подходы к сохранению памяти. Музей-заповедник «Прохоровское поле», исторически посвященный величайшему танковому сражению Великой Отечественной войны, сегодня выступает в роли летописца современности, фиксируя события «по горячим следам», — сказала директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры Елена Харламова на церемонии открытия выставки.

Выставка будет работать до 8 марта.

Ранее ведущие музеи России представили в Минкультуре выставочные планы на 2026 год.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!