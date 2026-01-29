Актер из «Морских дьяволов» перед кончиной вышел на сцену

Актер Валерий Смородин перед кончиной в последний раз вышел на сцену Калужского драматического театра. Об этом рассказала aif.ru актриса Ирина Желтикова.

По словам Желтиковой, Смородин был очень брутальным внешне, но на самом деле — ранимым и нежным человеком, переживавшим за театр, принимавшим гостей, помогавшим животным.

«Мы только вчера отработали вместе на «Борисе Годунове». Все было хорошо. А утром стало известно, что Валеры больше нет», — поделилась она.

Валерия Смородина не стало в ночь на 29 января. Предположительно, у артиста были проблемы с сердцем.

Недавно ведущий актер Калужского драматического театра отметил 65-летний юбилей. В кино он начал сниматься в 2023 году и принял участие в съемках 15 фильмов и сериалов, в числе которых «Любовь — не картошка», «Живой», «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым», «Редкая птица».

