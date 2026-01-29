Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Культура

Актер из «Морских дьяволов» перед кончиной вышел на сцену

Актер Смородин отыграл спектакль «Борис Годунов» перед кончиной
Кинопоиск

Актер Валерий Смородин перед кончиной в последний раз вышел на сцену Калужского драматического театра. Об этом рассказала aif.ru актриса Ирина Желтикова.

По словам Желтиковой, Смородин был очень брутальным внешне, но на самом деле — ранимым и нежным человеком, переживавшим за театр, принимавшим гостей, помогавшим животным.

«Мы только вчера отработали вместе на «Борисе Годунове». Все было хорошо. А утром стало известно, что Валеры больше нет», — поделилась она.

Валерия Смородина не стало в ночь на 29 января. Предположительно, у артиста были проблемы с сердцем.

Недавно ведущий актер Калужского драматического театра отметил 65-летний юбилей. В кино он начал сниматься в 2023 году и принял участие в съемках 15 фильмов и сериалов, в числе которых «Любовь — не картошка», «Живой», «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым», «Редкая птица».

Ранее в Москве простились с режиссером Александров Олейниковым.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!