Рэпер Серега вспомнил, как записал трек с Жириновским

Рэпер Серега признался, что у Жириновского не было музыкального слуха

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пархоменко) в интервью журналистке Алене Жигаловой поделился впечатлением от совместной работы с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Пархоменко и Жириновский вместе спели «Мурку» и «Владимирский централ» в шоу «Две звезды». Они также записали совместный трек «Оля и СПИД». Серега назвал политика интересным оратором и безупречным шоуменом. Однако, по словам артиста, у лидера ЛДПР абсолютно отсутствовали чувство ритма и музыкальный слух.

«С ним нужно было потрудиться на студии. Но мы сделали так, что рэп он смог зачитать. Очень смешно. Причем он там импровизировал. Рэп был на тему того, что любовь должна быть настоящей. Процитирую Жириновского: «Не спешите ложиться, не надо раздеваться. Узнайте друг друга». Уже тогда он сеял добрые, разумные вещи. Топил за ценности», — поделился рэпер.

Серега признался, что ему было очень интересно разговаривать с Жириновским. Он объяснил, что увлекается историей. По мнению певца, политик четко и ясно видел глобальную картину мира.

«Все эти предсказания на самом деле не являются предсказаниями. Он просто знал. Это как хирург, который точно знал, что если будешь курить, то закончишь раком легким», — пояснил исполнитель «Черного бумера».

