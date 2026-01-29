Размер шрифта
Эмигрировавший в США Бурковский публично обратился к министру культуры России

Актер Бурковский поддержал призыв выпускников сменить ректора Школы-студии МХАТ
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Андрей Бурковский поддержал призыв выпускников Школы-студии МХАТ сменить ректора учреждения.

Бурковский напомнил, что не прошло даже 40 дней со дня кончины прошлого ректора — Игоря Золотовицкого. Актер не понимает, зачем нужно было «заходить сверху» в назначении нового руководства. Артист подчеркнул, что не испытывает личного негатива к текущему исполняющему обязанности ректора Школы-студии МХАТ — Константину Богомолову.

«Я ни раз работал с Костей, дорожу каждым спектаклем, помню все невероятные репетиции, говорю спасибо! И вполне допускаю, что он мог бы быть хорошим руководителем, но форма, в которой все происходит, — просто неуважение ко всем, кто много лет строил и строит мою любимую Школу-студию МХАТ, лучшую актерскую школу в мире. Буду рад, если министерство не останется глухо к этой единодушной просьбе», — поделился артист.

Бурковский в 2014-м окончил МХАТ на курсе Золотовицкого и Сергея Земцова. Он заявил, что гордится студентами своей школой.

26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять режиссера Константина Богомолова с должности исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

По словам выпускников МХАТа, ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии. Они попросили рассмотреть на должность кандидатуры, чей творческий путь напрямую связан с высшим учебным заведением, а также не противоречит этическим принципам основателей школы художественного театра.

Ранее Богомолов отреагировал на критику его назначения в Школу-студию МХАТ.
 
