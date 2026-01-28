Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Культура

В Москве представят работы Рембрандта и Дюрера

Выставка «Король шутов и дураков» откроется 18 февраля
Пресс-служба Центра Вознесенского

Выставка «Король шутов и дураков» откроется 18 февраля в Центре Вознесенского. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе культурного центра.

Экспозиция посвящена герою средневековых нидерландских и немецких легенд – плуту Тилю Уленшпигелю. Кураторы проекта Дмитрий Хворостов и Сергей Хачатуров изобразили выставку как «пародийную монографию». Зритель попадает внутрь сложного механизма смеховой культуры, где гравюры XVI века соседствуют с телевизионными помехами 1990-х, а философия — с анекдотом.

«Чтобы познакомить зрителей со знаковым, но неочевидным для советских и постсоветских деятелей культуры Уленшпигелем, мы решили сделать экспозицию — пародийную монографию о герое, который выступает и поэтом, и художником, и трибуном. В логике вымышленных персонажей, которых создавали художники-концептуалисты, зритель будет попадать в разные биографические разделы», — рассказал Хачатуров.

Посетители мероприятия смогут посмотреть работы известных западных художников: Ханса Зебальда Бехама, Рембрандта Харменса ван Рейна, Пьетро Бонато, Питера Брейгеля Старшего, Ганса Гольбейна Младшего, Хендрика Гольциуса, Альбрехта Дюрера, Якоба Йорданса, Шарля Нормана, Шена Эрхарда, — а также советских мастеров: Алексея Кравченко, Леонида Зусмана, Евгения Кибрика и других.

Ранее в Третьяковской галерее рассказали о востребованности Репина в Китае.
 
