Джоди Фостер о нападении льва: «Поднял меня, потряс и уронил»

На актрису Фостер напал лев на съемках фильма «Наполеон и Саманта»
Walt Disney Productions

Американская актриса Джоди Фостер рассказала, как пережила нападение льва на съемках фильма 1972 года «Наполеон и Саманта». Ее цитирует The Hollywood Reporter.

По словам Фостер, ей на момент съемок было восемь или девять лет.

«Лев поднял меня, потряс, переместил горизонтально, а затем уронил. У меня было два идеальных укуса с одной стороны и два идеальных укуса с другой, на бедре. Но годы идут, мы растем, и кто теперь вообще знает, где они находятся. Переместились куда-то», — рассказывает она.

Джоди Фостер добавила, что нападение не сняли на пленку, поскольку оно произошло после выключения камеры.

«Когда он развернул меня к съемочной группе, я увидела, как вся съемочная группа побежала — вбок, прихватив с собой все свое оборудование, словно убегая от меня», — вспоминает 63-летняя звезда.

Дрессировщик, рассказывает Фостер, заставил льва выпустить ее изо рта. Выйдя из больницы, она продолжила сниматься с тем же львом.

«Я вернулась к съемкам с тем же львом, но в руках меня был петух. И петух не привык работать с этим конкретным львом. И я увидела, как лев повернул голову и сделал движение, будто собирался приблизиться ко мне или что-то в этом роде, и я бросила петуха и убежала. Я думаю, это, наверное, самый страшный момент», — говорит она.

В фильме «Наполеон и Саманта» также снялись Джонни Уитакер и Майкл Дуглас. По сюжету фильма двое маленьких детей отправляются в путешествие с бывшим цирковым львом, чтобы не расставаться с ним.

Ранее стала известна судьба льва, напавшего на директора крымского сафари-парка.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!