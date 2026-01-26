Пьеха вспомнил слова экзаменаторов гнесинки: «Вы отвратительно играете классику»

Певец Стас Пьеха признался в беседе с kp.ru, что не был самым прилежным студентом в училище имени Гнесиных.

По словам Пьехи, он учился не здорово, но «в удовольствие». Артист прогуливал занятия, общался, тусовался и заводил новые знакомства. Одним из самых ярких воспоминаний студенчества для него стал выпускной экзамен по роялю. Ему нужно было сыграть классическое и джазовое произведение.

Как отметил Пьеха, если в сдаче классики он не сомневался, джаз казался ему очень сложным. Он готовился к выступлению джазового произведения полторы недели.

«На экзамене сыграл классику, был довольный такой. Посчитал, что облажаюсь на джазе. Кажется, кое-как его сыграл. Но мне в комиссии потом неожиданно ответили: «Вы отвратительно играете классику, вам ее нельзя играть. А вот джаз – потрясающе», — поделился артист.

Пьеха признался, что не любил ходить на пары, и ему не нравилась общеобразовательная система. Певец посещал только те предметы, которые его привлекали. Артист добавил, что его прогулы были также связаны с карьерой. Уже в студенческие годы он начал работать.

