Дочь Даны Борисовой запустит свое шоу

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сообщила в беседе с POPCAKE, что собирается запустить собственное шоу на YouTube.

Черновое название проекта — «Ночевка у Полины Борисовой». Девушка призналась, что брала вдохновлялась журналисткой Аленой Жигаловой во время придумывания проекта.

«Хочу, чтобы гости были в пижамах», — поделилась дочь телеведущей.

Борисова отметила, что в качестве гостей будет приглашать своих друзей-звезд. Первые выпуски она хочет записать с участниками проекта «Выживалити. Наследники».

В сентябре 2025-го Полина Борисова рассказала, что планирует стать корреспондентом. Девушка поступила Высшую школу телевидения Останкино на теле- и радиоведущую. Она учится на заочной форме.

В том же месяце Полина Борисова рассказала, что мать разрушила ее мечту из-за мелкого конфликта. По словам девушки, Борисова сделала всё возможное, чтобы она не смогла работать на телевидении.

Борисова-младшая уверена, что стала бы популярнее, если бы не была дочерью телеведущей. Она считает, что на ней поставлено «клеймо».

Ранее дочь Борисовой рассказала об оскорблениях матери.