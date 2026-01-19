Размер шрифта
Стало известно, какую музыку слушали разные поколения в РФ на новогодних праздниках

VK Музыка: «Банк» от ICEGERGERT, Zivert стал самым популярным треком в праздники
iceicegergert/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Трек «Банк» от рэпера ICEGERGERT (на фото) и поп-певицы Zivert стал самым популярным по прослушиваниям в новогодние праздники у всех поколений. Об этом говорится в исследовании сервиса VK Музыка, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

В топ-5 треков по прослушиваниям у аудитории слушателей до 25 лет также попали «Жиганская» (Jakone, Killiana), NOBODY (Aarne, Toxis, Big Baby Tape), «Шиншиллы» (ЛСП) и Top Dawg (ALBLAK 52, ICEGERGERT).

Аудитория от 25 лет и старше, помимо композиций «Банк» и «Жиганская», чаще всего слушала «Под Новый Год» (Betsy, Ded M), «Расскажи, Снегурочка» (Sasha Komovich) и «Силуэт» из к/ф «Алиса в Стране чудес» (Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд).

Пользователи стриминга во время новогодних каникул активно слушали разделы «Аудиокниги» и «Подкасты». Самыми популярными тайтлами стали ключевые аудиосериалы VK Музыки — финал мистического азиатского фэнтези «Канашибари. Том 4» от Ангелины и Вероники Шэн, все тома серии «Эмпирей» Ребекки Яррос — «Четвёртое крыло» и «Железное пламя», а также их продолжение, вышедшее в 2025 году, — «Ониксовый шторм».

Среди подкастов самыми прослушиваемыми стали «Самые честные новости» от Артемия Лебедева, «Тут такое дело» в жанре тру-крайм от Дарьи Сабуровой и Марии Сопкиной, «Ты — это важно» о психологии от Елены Мицкевич и образовательный проект «Минаев Live».

Ранее сервис VK Видео подвел итоги 2025 года.

