Певица Бабкина призналась, что родители видели ее учителем или врачом

Народная артистка России Надежда Бабкина раскрыла, кем должна была стать по воле родителей. Певицу цитирует ТАСС.

17 января Бабкина поздравила коллег с Днем артиста и подчеркнула, что эта работа — ежедневный, титанический труд, обремененный ответственностью перед собой, зрителями и традицией. Артисткой, продолжила Бабкина, она хотела стать с детства.

«Хотя родители были против. Они хотели, чтобы я была «нормальным» человеком — учителем, врачом, инженером», — призналась она.

О выборе профессии, подчеркнула звезда, она ни разу не пожалела и на вопрос «Кому ты нужна?» получает ответ каждый вечер, выходя на сцену своего театра «Русская песня» и видя переполненный зрителями зал».

Накануне певица раскрыла детали своего новогоднего отпуска. По словам 75-летней Бабкиной, в отпуске она первые несколько дней практически не выходила из дома, просто «валялась».

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров брал паузу в карьере ради здоровья.