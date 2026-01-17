Народная артистка России Надежда Бабкина раскрыла, кем должна была стать по воле родителей. Певицу цитирует ТАСС.
17 января Бабкина поздравила коллег с Днем артиста и подчеркнула, что эта работа — ежедневный, титанический труд, обремененный ответственностью перед собой, зрителями и традицией. Артисткой, продолжила Бабкина, она хотела стать с детства.
«Хотя родители были против. Они хотели, чтобы я была «нормальным» человеком — учителем, врачом, инженером», — призналась она.
О выборе профессии, подчеркнула звезда, она ни разу не пожалела и на вопрос «Кому ты нужна?» получает ответ каждый вечер, выходя на сцену своего театра «Русская песня» и видя переполненный зрителями зал».
Накануне певица раскрыла детали своего новогоднего отпуска. По словам 75-летней Бабкиной, в отпуске она первые несколько дней практически не выходила из дома, просто «валялась».
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров брал паузу в карьере ради здоровья.