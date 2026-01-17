Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Культура

«Это чужие для меня люди»: Волочкова отметит 50-летие без дочери и матери

Балерина Анастасия Волочкова назвала дочь и мать чужими для нее людьми
Global Look Press

Анастасия Волочкова призналась, что ее дочь Ариадна и мать не будут присутствовать на праздновании балериной 50-летнего юбилея. Ее слова передает «СтарХит».

По словам Волочковой, родственники заблокировали ее в соцсетях, но она не отчаивается. Танцовщица уверяет, что, несмотря на сложные отношения с близкими, в ее жизни есть те, кто схож с ней по духу.

«Они гораздо ближе мне, чем кровные родственники», — поделилась экс-прима Большого театра, а затем продолжила про родственников: «Это чужие для меня люди. Мне уже, честно, все равно. Правда. Для меня это перестало иметь значение. Для меня главное — я и мой юбилей».

Волочкова рассказала, что ее празднество пройдет в формате юбилейного концерта, в котором примут участие ее звездные друзья — в том числе шоумен Никита Джигурда и певец Рома Жуков.

На мероприятии балерина споет дуэтом с экс-участником группы «Мираж» и другими артистами, исполнит четыре дуэта из шоу «Одержимость», а также выйдет на красную дорожку, где раскроет детали ее нынешней жизни. Событие пройдет в «Театре на Цветном».

«Этот год, как и остальные свои юбилеи, я проведу на сцене. Я решила устроить праздник для себя. Это не застолье, не какие-то явства. <...> Я все люблю знаково, красиво, символично», – заявила Волочкова.

Ранее близкие Носкова рассказали о творческих планах 70-летнего музыканта. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27645013_rnd_4",
    "video_id": "record::59eff680-90f6-4eb9-8f0a-5eb651c61efe"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+