Глюкоза призналась в любви украинской группе

Певица Глюкоза заявила, что слушает «Пошлую Молли» и хочет записать трек с «Темным принцем»

На шоу Ильи Соболева «Токсики» певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) рассказала о будущих музыкальных экспериментах. Новый выпуск проекта опубликован на платформе VK Видео.

Глюкоза выразила желание записать совместный трек с молодым начинающим артистом «Темный принц». Также артистка призналась в любви к творчеству украинской группы «Пошлая Молли».

«Вообще меня сейчас очень интересует электроника, новые звуки», — сказала она, намекнув на характер будущих треков.

Артистка также отметила, что аудитория ее концертов помолодела, и теперь на выступления приходят дети с родителями.

Накануне блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что решила свести татуировки с руки. Ивлеева сходила на третий сеанс по избавлению от тату.

Ранее Глюкоза вступила в конфликт с группой SEREBRO.