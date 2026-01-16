Размер шрифта
Облившая Череватого святой водой в «Битве сильнейших» Елизавета Петрова рассказала об их конфликте

Звезда «Битвы экстрасенсов» Петрова призналась, что боится за душу Череватого
lifedoctor_petrova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Владислав Череватый/VK

Звезда «Битвы экстрасенсов» Елизавета Петрова раскрыла «Газете.Ru» суть конфликта с Владом Череватым. Она заявила, что в финале «Битвы сильнейших» облила его святой водой из страха за коллегу.

По словам Елизаветы Петровой, с Владом Череватым ее ничего не связывает. Однако она подчеркнула, что все равно переживает за него.

«Отношений с Владом не было никогда. Наша первая фееричная встреча случилась на финале 24-го сезона, где я была финалисткой. Он «поздравил» меня, рассыпав кладбищенскую землю мне под ноги. Следующий раз мы увиделись на финале «Битвы сильнейших». За Влада мне страшно. Невероятно сочувствую тому, что парню пришлось пережить в юности, и тому, кто им руководит сейчас. Православный человек борется с нечистью с помощью молитвы и святой воды. Что я и сделала. Это не был выпад или месть в сторону Влада, слишком детский поступок для взрослой тети. Это было обличение того, кто сидит внутри него», – высказалась Петрова.

Несмотря на конфликт, победу Влада Череватого во втором сезоне «Битвы сильнейших» Елизавета Петрова считает заслуженной. При этом, собирается ли она сама участвовать в проекте в будущем, финалистка мистического шоу не раскрыла.

«Большинство зрителей проголосовало именно за Влада. И он по праву заслужил свою победу. А вот что будет дальше с его душой? Большой вопрос. Здесь только уповать на милость Бога», — отметила Елизавета Петрова.

Ранее Елизавета Петрова раскрыла тайны закулисья шоу «Битва экстрасенсов».

