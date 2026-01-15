Умерла «тайная дочь» Фредди Меркьюри

Внебрачная дочь солиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри, известная под псевдонимом «Биби», скончалась в возрасте 48 лет. Об этом сообщил Daily Mail ее муж Томас.

Томас рассказал, что Биби умерла после продолжительной болезни с редким онкологическим заболеванием. Она страдала от хордомы. Эта опухоль возникает вблизи позвоночника, может располагаться на любом уровне, от копчика до основания черепа.

У Биби остались сыновья девяти и семи лет. Ее настоящее имя неизвестно.

«Би сейчас находится со своим любимым и любящим отцом в мире мыслей. Ее прах был развеян над Альпами», — заявил мужчина.

О Биби стало известно из биографии музыканта «С любовью, Фредди» Лесли-Энн Джонс. Писательница заявила, что певец скрывал рождение своей дочери. Девушка росла в любящей семье, но не знала своего настоящего отца. При этом сама Биби заявляла, что музыкант «обожал ее» и «лелеял, как драгоценную вещь».

«Я опустошена потерей женщины, которая стала моим близким другом», — прокомментировала смерть Биби Лесли-Энн Джонс.

